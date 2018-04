Pētījums: ja dziedi pie stūres, tātad esi labs autovadītājs

Ingenie, kompānija, kas klientu mašīnās uzstāda melnās kastes un apdrošināšanas prēmijas aprēķina, balstoties uz iegūtajiem telemetrijas datiem (datiem par paātrināšanos, bremzēšanu, ātrumu, braukšanu pagriezienos), kopumā izvērtēja 1400 autovadītāju braukšanas paradumus.

Katrs no pētījumā iekļautajiem Ingenie klientiem par braukšanas stilu varēja maksimāli iegūt 100 punktus. Visvairāk punktus ieguva tie autovadītāji, kuriem braucot labpatīk uzdziedāt - 79 no iespējamajiem 100. Tie, kas mūziku tikai klausās, saņēma 75 punktus.

Būtiski, ka nepietiek tikai ar dungošanu līdzi radio melodijām; no svara ir arī iecienītais mūzikas žanrs. Te izrādījās, ka visprātīgākie auto vadītāji ir tie, kuri savas mašīnas audio sistēmā klausās roku. Viņiem apdrošinātājs piešķīra 82 punktus. Indie mūzikas cienītāji tikmēr saņēma 81, bet popmūzikas - 80 punktus. Hiphopa faniem Ingenie savukārt piešķīra 75 punktus, bet vismazāk - 73 - drum 'n' bass stila cienītājiem. Par šlāgermūziku un tautasdziesmām Ingenie datu nav.

Tai pašā laikā satiksmes drošības labdarības fonds Brake norāda uz citiem pētījumiem, saskaņā ar kuriem, dziedāšana ir traucēklis ikvienam autovadītājam pat tad, ja viņš neuzvedas, it kā piedalītos Džeimsa Kordena šovā Carpool Karaoke.

Pērn britu The Sun publicēja bīstamāko un drošāko dziesmu topu. Par nedrošāko skaņdarbu tika atzīts izpildītāja Stormzy skaņdarbs Big For Your Boots. Otrajā vietā tikmēr ierindojās Eds Šīrans ar Castle on the Hill. Tai pašā laikā Šīrans ar dziesmu Perfect bija otra topa galvgalī.