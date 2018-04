Putina jaunā limuzīna izstrāde tuvojas noslēgumam

Izstrāde tuvojas noslēgumam un paredzams, ka projekta Kortezh automobiļi galīgajā noformējumā varētu būt gatavi līdz Maskavas auto šovam, kas parasti norisinās augustā. Testu automobiļi katrā ziņā savlaicīgi ir nodoti klientu rīcībā.

Līdz 7.maijam, kad notiks Putina inaugurācijas ceremonija, gan mašīnas sagatavot nepaspēs.

Tiesa, Krievijas rūpniecības un tirdzniecības ministrs Deniss Manturovs iepriekš izteicies, ka Kortezh automobiļi sabiedrībai tiks prezentēti «tuvākajā laikā».

Donaldam Trampam piegādāts jauns limuzīns

2017.gada novembrī filmētā video bija redzams kāda automobiļa prototips testos Zviedrijā. Vācu AutoBild raksta, ka tas visticamāk bijis nosacīti mazais (ap 5,5 metrus garš) sedans, kas tirgū nonāks kā zīmola Aurus automobilis un būs pieejams visiem interesentiem, kas spēs par to samaksāt.

Bez šī sedana paredzēts izlaist arī pagarināto Aurus sedanu, SUV, kā arī minivenu. Aurus «mazais» sedans iegūšot V8 turbo motoru ar aptuveni 650 zirgspēkiem, papildus elektromotoru un deviņu pakāpju automātisko transmisiju. Putina sedanam, kurš būšot par aptuveni metru garāks, savukārt esot paredzēts V12 turbo motors ar līdz pat 6,6 litru darba tilpumu un vairāk nekā 800 zirgspēkiem.

Šā motora izstrādē savu roku un zināšanas esot pielikuši arī Porsche speciālisti.

Kā Krievijas ziņu aģentūrai RIA Novosti atklājis Manturovs, Kremļa saimnieks sākotnēji saņems vienu no 200 pirmā laidiena eksemplāriem. Tos atšķirībā no Trampa The Beast varēs iegādāties arī privātpersonas. Pēc 200 pirmajiem eksemplāriem, ko paredzēts uzbūvēt pirmajā gadā, nākamajos divos gados esot iecerēts uzbūvēt vēl 4000 un 5000 Aurus zīmola automobiļus.