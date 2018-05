Aprīļa beigās Kijevā, Ukrainas Aviācijas muzeja teritorijā norisinājās lielākais Ukrainas tehniskais festivāls Old Car Land, kurā kopumā bija aplūkojams vairāk nekā tūkstotis tehnikas vienību. To vidū bija gan labi saglabāti un atjaunoti padomju auto, automobiļi no Amerikas, motocikli, motorolleri, kā arī cita veida tehnika.