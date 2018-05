Ilgi gaidītā Tesla Model 3 izgāžas Consumer Reports testos

Testu gaitā Consumer Reports ekspertus neapmierināja Tesla Model 3 bremžu sistēmas darbība, kā arī vairāku automobiļa funkciju vadības ērtums, ziņo Motor.ru.

Bremzēšanas testā Model 3 bija nepieciešami veseli 46,33 metri, lai pilnībā apstātos no 60 jūdžu jeb 96 kilometru stundā ātruma. Šāda izmēra auto tas ir ļoti garš ceļš, jo pat Amerikā populārajam pilna izmēra pikapam Ford F-150 šis rādītājs ir 44,2 metri, nemaz nerunājot par Model 3 izmēra automobiļiem.

Tiek ziņots, ka bremzēšanas īpašību pasliktināšanās dēļ Consumer Reports ekspertiem nācies izmantot otru auto. Arī tā rezultāti bijuši līdzīgi. Kopumā ņemot, Tesla Model 3 bremzēšanas ceļš bijis par 6,3 metriem garāks nekā vidēji klasē un par 7,62 metriem garāks nekā pašu ražotajam korsoveram Model X.

Arī Car and Driver norāda uz Model 3 bremžu, kam testos, kas veikti pēdējo 11 gadu laikā, nav bijis līdzvērtīgas nepastāvības. Tāda var gadīties kādam pikapam, taču tāpat tā nav bieža parādība.

Lai vai kā, Tesla Motors ar vadītāju Īlonu Masku priekšgalā sola, ka ķersies pie trūkumu novēršanas; visticamāk to izdosies atrisināt ar programmatūras un bremzēšanas algoritma atjauninājumu.

Very strange. Model 3 is designed to have super good stopping distance & others reviewers have confirmed this. If there is vehicle variability, we will figure it out & address. May just be a question of firmware tuning, in which case can be solved by an OTA software update.— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2018