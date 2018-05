Gandrīz 1000 kilometru ar vienu uzlādes reizi

Tās sarūpējis amerikānis Šons Mičels, kurš ar pilnībā uzlādētu Tesla Model 3, nemeklējot štepseli un kontaktligzdu, spējis nobraukt 975,58 kilometrus. To viņš panācis, 32 stundas braucot ar 32-48 kilometriem stundā, līdz ar to ievērojami uzlabojot arī savu iepriekšējo rekordu, kas bija 830 kilometri, ziņo Motor.ru.

Rekords tika uzstādīts pie Denveras Kolorādo štatā, ASV,

braucot pa «apli», kura garums ir 1 jūdze jeb 1,61 kilometrs, bet augstuma atšķirības visā distancē nepārsniedz 3 metrus.

Pa šo ceļu Mičels ar pārinieku Ēriku Streitu brauca, kamēr Model 3 baterija bija pilnībā izlādējusies. Viņi centās iespēju robežās neapstāties, un šo ieceri palīdzēja īstenot draugi, kas piegādāja pārtiku kustībā esošajiem rekordistiem.

Final #Model3 hypermile numbers from @teslainventory and I: 606.2 miles (975 km), 66 kWh, and 110 wh/mi, and 32 hours of driving. At its peak it was 108F in the cabin with no a/c running. Thank you @Tesla and @elonmusk for making such an incredible piece of machinery! pic.twitter.com/Z1LJk4Ligk— Sean M Mitchell (@seanmmitchell) May 27, 2018