Ieskaties: «laikapstākļu fabrika», kurā Ford spīdzina savus auto

Ford Eiropas nodaļa savus jaunos modeļus pakļauj spīdzinošiem pārbaudījumiem, lai patērētājam nebūtu jāuztraucas, vai ziemā mašīnas apkures sistēma spēs piesildīt salonu, vasarā kondicionieris to pienācīgi atdzesēt, vai spēcīgā lietū braucēji nepaliks slapji.

Šos un citus pārbaudījumus faktiski visiem modeļiem - sākot no mazā KA+ un beidzot ar Transit - Ford of Europe veic jaunajā Vides testu centrā jeb Laikapstākļu fabrikā, kurā iespējams ne tikai radīt mokošu svelmi vai aukstumu, bet arī imitēt apstākļus, it kā auto atrastos vairāk nekā 5 kilometru augstumā virs jūras līmeņa.