Tesla autopilotā taranē policijas mašīnu

Tur sedans Tesla Model S ietriecies ielas malā novietotā policijas automašīnā, kurā, par laimi, neviens neatradās. Arī Tesla vadītājs, kurš incidenta brīdī bija paļāvies uz tā dēvēto autopilota sistēmu, kas, spriežot pēc daudzajiem negadījumiem, vēl neprot pilnā mērā patstāvīgi aizvest mašīnu no punkta A līdz punktam B, nozīmīgas traumas neguva.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3— Laguna Beach PD PIO (@LBPD_PIO_45) May 29, 2018