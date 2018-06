Viens no vecākajiem, bet tai pašā laikā arī krāšņākajiem autoparkiem pasaulē aizvien ir Kubā. Lai gan tirdzniecības embargo ir atcelti, liela daļa automobiļu, kas ripo pa saules apspīdētās salas ceļiem, ir ražoti pirms Kubas revolūcijas beigām 1959.gadā. Vai arī pēc 1959.gada, taču ražoti Padomju Savienībā. Turklāt daudzus no tiem saimnieki aprūpē, kā mācēdami, ne reti izmantojot detaļas, kas gatavotas pašu spēkiem vai iegūtas no citām mašīnām.