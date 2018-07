Kas to būtu domājis, taču pasaulē patiesi tiek atzīmēta Volkswagen diena (World Volkswagen Day). Tās gan nav izplatītas svinības, taču vieno Volkswagen automobiļu fanus Šrilankā. Salas galvaspilsētā Kolombo 1. jūlijā jau septīto gadu pēc kārtas pulcējās Volkswagen fani, no kuriem daudzi ir savu vabolīšu oriģinālie saimnieki vai arī mašīnas saņēmuši mantojumā no vecākiem.