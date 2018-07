Salīdzinot ar pirmo pēcrekonstrukcijas gadu, šogad ievērojami palielinājies ārvalstu viesu skaits, kas patlaban veido 20% no visiem apmeklētājiem. Visvairāk muzejā pabijuši kaimiņvalstu tūristi no Igaunijas, Lietuvas un Krievijas, tiem seko interesenti no Vācijas un Norvēģijas. Lielākā tūristu aktivitāte tradicionāli vērojama vasaras sezonā un gadu mijā.