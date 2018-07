Porsche ar leģendām Gudvudā atzīmē 70 gadus motoru sportā

Pirmais auto ar Porsche vārdu tika izgatavots 1948.gadā. Lai atzīmētu septiņdesmito gadskārtu kopš šī notikuma, brīvdienās notikušā Gudvudas Ātruma festivāla galvenā skulptūra bija veltījums slavenajam zīmolam no Štutgartes. Saprotams, ka arī Gudvudas Ātruma festivāla dalībnieku vidū bija ne viens vien Porsche sacīkšu un ielas automobilis no dažādiem gada desmitiem. Tāpat daudziem motoru sporta un autobūves entuziastiem par prieku vēsturiskos Porsche daudzos gadījumos pavadīja arī ar zīmolu saistītas personālijas no pagātnes un tagadnes. Šeit ieskats notikumos Gudvudā no jubilāru - Porsche - skatpunkta.