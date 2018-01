Dzelzceļa pārbrauktuve kā spēle uz dzīvību un nāvi

Apdzīvotā vietā Verhņije Oseļki netālu no Sanktpēterburgas, Krievijā ir dzelzceļa pārbrauktuve, kuras šķērsošana ir kā loterija. Tajā var iegūt lielo laimestu un nonākt sliežu otrā pusē, bet var arī zaudēt. Zemāk pievienotais video ir apliecinājums, ka pārbrauktuvei ar braukšanas drošību ir maz sakara, bet tās uzraugam ir ārkārtīgi savdabīga humora izjūta. Jo ar tehnisku defektu diez vai var izskaidrot pārbrauktuves atvēršanu mirkli pirms lielā ātrumā to šķērso vilciens un aizvēršanu uzreiz pēc tam, lai tikai dažas sekundes vēlāk to atkal atvērtu satiksmei.