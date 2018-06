Neparedzētas situācijas uz ceļa var gadīties katram no mums, tāpēc būtiskas ir zināšanas par pareizāko reakciju. Liels palīgs ir arī gudrās tehnoloģijas spēkratā, kas var palīdzēt no riska situācijām izvairīties. Lai noskaidrotu, kā autovadītāji rīkojas drošību apdraudošās situācijās un cik bieži šādas situācijas gadās, tika veikta aptauja. Tā ilga no 19. līdz 26. jūnijam, un tiešsaistē uz jautājumiem atbildēja 340 autovadītāju.