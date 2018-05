Apdrošinātājs: palielinājies saņemto pieteikumu skaits par velosipēdu zādzībām

Sākoties aktīvajai velo sezonai, pieaug velosipēdu zādzību skaits. Apdrošināšanas sabiedrības ERGO dati liecina, ka pavasarī teju ik nedēļu tiek saņemti vairāki atlīdzību pieteikumi par nozagtiem velosipēdiem. Apkopojot informāciju no pērn un šogad saņemtajiem klientu atlīdzību pieteikumiem, secināts, ka visbiežāk velosipēdu zādzības veiktas no daudzdzīvokļu namu kāpņu telpām, balkoniem un privātmāju teritorijām.

Braukšana ar velosipēdu daudziem cilvēkiem ir ne tikai aktīva un veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, bet arī neatņemama ikdienas sastāvdaļa jeb pārvietošanās līdzeklis, dodoties uz darbu vai skolu. Velobraucēju skaita pieaugumu veicina arī pilsētas infrastruktūras attīstība, pilnveidojot un pielāgojot vidi ērtākai un drošākai velobraukšanai. Attīstoties velokultūrai, iedzīvotāji arvien lielāku interesi izrāda arī par velosipēdu apdrošināšanas iespējām. Ik gadu interese par velosipēdu apdrošināšanu īpašuma apdrošināšanas ietvaros pieaug par 22 %, norāda ERGO Komunikācijas vadītāja Agnese Grīnberga.

Vienlaikus interesi par velosipēdu apdrošināšanas iespējām veicina ievērojamais velosipēdu zādzību skaits. Šī gada pirmajos četros mēnešos kopumā Latvijā Valsts policija (VP) reģistrējusi 130 velosipēdu zādzības gadījumus. Pagājušā gada pirmajos mēnešos reģistrētas 143 velozādzības, savukārt 2016. gadā attiecīgajā laika periodā tika reģistrētas 164 velozādzības.

«Raugoties uz velosipēdu zādzību statistikas datiem par gada pirmajiem mēnešiem, vērojama pozitīva tendence, kas, protams, priecē. Tomēr jāatzīst, ka zādzību skaits vēl aizvien ir gana augsts un garnadžu interese par velosipēdiem ir visa gada garumā. Mūsu dati liecina, ka līdz ar aktīvās velosezonas iestāšanos garnadžu aktivitāte palielinās. Aprīlī ERGO ik nedēļu saņēmusi vairākus pieteikumus par velo zādzībām. Velosipēdi nozagti gan no daudzstāvu namu kāpņu telpām un balkoniem, gan arī novietoti nedrošās velonovietnēs, tāpēc aicinām velobraucējus būt vērīgākiem un vairāk padomāt par sava velosipēda drošību, skatoties gan uz to, kur tas tiek atstāts, gan arī uz to, cik droši tas ir saslēgts,» atzīmē apdrošināšanas sabiedrības ERGO Atlīdzību regulēšanas departamenta direktors Ivars Vismanis.

Vērtējot atlīdzību pieteikumus par velosipēdu zādzībām, apdrošināšanas sabiedrības speciālisti identificējuši vietas, kur visbiežāk velosipēdi tiek pakļauti zādzību riskam. Visbiežāk - 63 % gadījumu velosipēdi tiek nozagti no daudzstāvu namu kāpņutelpām vai nama balkoniem jeb no vietām, kas bieži vien radījušas saimniekiem mānīgu drošības sajūtu. Atstājot velosipēdus daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās, cilvēki nereti tos pat nepieslēdz, domājot, ka drošību garantē nama ārdurvis ar kodu, labas kaimiņu attiecības u.tml. Tāpat arī, atstājot velosipēdu uz balkona nepieslēgtu, jāņem vērā, ka otrais vai trešais stāvs garnadžiem nereti nav šķērslis, lai nozagtu nepieslēgtu velosipēdu no balkona. Savukārt 21 % gadījumu velosipēdi nozagti no nedrošām velonovietnēm, bet 16 % gadījumu no privātmāju teritorijām vai piemājas šķūnīšiem.

Velosipēdu zādzību risku paaugstina arī ne pārāk drošu slēdzeņu izvēle. «Pārsvarā tiek izmantotas troses tipa velosipēdu slēdzenes, kas ir viegli pārkniebjamas un zagļiem nekādas grūtības nesagādā. Tāpēc, ja velosipēda saimnieks vēlas parūpēties par sava velosipēda drošību, ir būtiski atvēlēt līdzekļus arī kvalitatīvai slēdzenei. Par drošām slēdzenēm var uzskatīt U-veida metāliskās slēdzenes, kas ir masīvas un grūti uzlaužamas, tās ir sarežģītāk pārkniebt vai pārzāģēt. Attīstoties tehnoloģijām, iespējams iegādāties arī GPS raidītājus, kurus iespējams noslēpt velosipēda rāmī. Tas varētu būtu noderīgi dārgāku velosipēdu īpašniekiem, rūpējoties par to, lai velosipēda zādzības gadījumā palielinātu iespēju atrast to,» iesaka Ivars Vismanis.

Kā velosipēdu īpašniekiem pasargāt sevi no nepatīkamiem brīžiem un finansiāliem zaudējumiem?

Lai pasargātu sevi no nepatīkamiem brīžiem un rūpētos par sava velosipēda drošību, ERGO speciālisti iesaka:

- reģistrēt velosipēdus CSDD, ko iespējams izdarīt arī elektroniski. Tas palīdzēs VP darbiniekiem, atrodot nozagtu velosipēdu, atrast tā likumīgo īpašnieku un atgriezt to saimniekam;

- izvēlēties kvalitatīvas slēdzenes - U-veida metāliskās slēdzenes vai slēdzenes ar digitālo atslēgu;

- novietojot velosipēdu šķietami drošā vietā - kāpņu telpā, šķūnī vai uz balkona, parūpēties par to, lai braucamrīks tiktu atbilstoši pieslēgts;

- novietojot velosipēdu, pieslēgt to pie statīva ar riteni un rāmi. Ja statīvs ir bojāts vai tam nav iespējas velosipēdu pieslēgt ar riteni un rāmi, tad divriteņa pieslēgšanai jāizvēlas kāds cits nekustīgs un masīvs objekts.