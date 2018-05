Laiks ir vērtība, taču ne tik liela, lai par dažām sekundēm maksātu ar dzīvību. To acīmredzot nezina šajā video iemūžinātā Volvo taksometra vadītājs, kurš svētdienas, 20.maija pēcpusdienā pie Bikstiem uz Liepājas šosejas veica vairāk nekā pārgalvīgu apdzīšanas manevru, kā dēļ pretī braucoša kravas auto vadītājam pat nācās nobraukt no ceļa asfaltētās daļas, lai izvairītos no sadursmes.