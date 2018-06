Saulgriežu svētki ir gandrīz klāt un jau rīt rindas ar automašīnām virzīsies ārā no pilsētām, tuvāk dabai baudīt atpūtu. Līdz ar svētkiem, pilsētu ielās vienmēr rodas arī sastrēgumi, kas ir viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ notiek auto sadursmes. Lai svētkos nesabojātu sev garastāvokli, Gjensidige Latvija Transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Dāvids Lēvalds atgādina, kā rīkoties sastrēgumā, lai to pārdzīvotu mierīgi un bez starpgadījumiem.