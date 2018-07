Vai iespējams pilnībā novērst bojāeju uz ceļiem? Jā!

Lai atbildētu uz šo jautājumu, nedrīkst vienkāršoti pārcelt šīs dienas satiksmes drošības situāciju, šobrīd dominējošās tendences un esošos instrumentus uz 2050. gadu. Līdz tam laikam būs notikusi ne tikai mobilitātes evolūcija, bet visdrīzāk revolūcija, jo

satiksmē dominēs bezpilota transportlīdzekļi, kurus vadīs īpašas vienotās mobilitātes datorprogrammas.

Šobrīd pētījumi apliecina, ka 90% negadījumu iemesls ir cilvēciskais faktors, kurš tiks kardināli samazināts, kad spēkratus vadīs nevis cilvēks, bet dators. Tas, piemēram, palīdzēs izvairīties no sadursmes krustojumā, jo datorprogramma jau laikus zinās, ka aiz ēkas vai pat vairāku kvartālu attālumā tuvojas cita automašīna. Tas palīdzēs naktī izvairīties no sadursmes ar meža zvēru, jo radaru uztvērēji spēs labāk nekā cilvēka acs noteikt zvēra kustību un novirzīt auto, lai izvairītos no sadursmes. Bezpilota mobilitāte iet roku rokā ar transporta elektrifikāciju, jo pamatā datora vadītie spēkrati būs ar elektromotoriem. Ja šodien sūkstāmies, ka elektromobiļi ir nepraktiski, jo ir dārgi, var nobraukt nelielu attālumu un maz ir uzlādes vietu, tad tuvāko desmit gadu laikā situācija pilnībā mainīsies.

Tiek prognozēts, ka jau 2022. gadā elektromobiļa un tradicionālā auto cenas izlīdzināsies,

arī uzlādes punktu tīkls būs līdzvērtīgs benzīntanku tīklam šodien, bet ar vienu uzlādi nobraucamais attālums būs pieaudzis vairākkārt.