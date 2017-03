Video: pēc ilgas pakaļdzīšanās notver Audi 80 zagli

Foto: Ekrānšāviņš no video

Vairākiem Čehijas likumsargiem adrenalīna pilnus brīžus sagādājis kāds auto zaglis, kurš bija piesavinājies svešu Audi 80. Nav zināms, ko vīrietis bija paredzējis darīt ar auto, taču viņa plānus jebkurā gadījumā sabojāja policijas ekipāža, kas sāka bīstamu pakaļdzīšanos. Tā bija samērā ilga un ietvēra neskaitāmas epizodes, kurās tika apdraudēta nevainīgu cilvēku veselība un pat dzīvība. Pakaļdzīšanās noslēdzās tikai tad, kad viens no tajā iesaistītajiem auto panāca bēgli un to nostūma no ceļa. Lai gan Audi 80 uzmeta kūleni, tā vadītājs, kurš izrādījās narkotisko vielu reibumā, būtiskas traumas neguva.