Video: ar Subaru nobrauc pa bobsleja trasi

Aizvadītajā nedēļā vēstījām par trīskārtējā Lielbritānijas rallija čempiona Marka Higinsa drosmīgo braucienu lejup pa Sanktmoricas bobsleja trasi, taču nevis kamanās, bet gan ar Subaru Impreza WRX STI.

Riskantajai avantūrai Higinsam tika sarūpēts Subaru Impreza WRX STI automobilis. Un ne jau šāds tāds WRX STI, bet gan tas pats auto, ar kuru Higinss 2014.gadā uzstādīja ātruma rekordu Menas salā. Auto kopš tā laika atradās muzejā Ņūdžersijā, tādēļ to nācās transportēt pāri okeānam pie Prodrive mehāniķiem, kuri veica visus nepieciešamās modifikācijas, lai Impreza spētu paveikt sarežģīto uzdevumu. Cita starpā Prodrive mehāniķi apgādāja mašīnu ar cauruļu drošības rāmi, krietni vien cietākām atsperēm un amortizatoriem, kā arī rallija ziemas riepām ar 400 radzēm katrā.

Ar Subaru nobrauc pa bobsleja trasi

Reklāma

Kā redzams video, pat tik pieredzējušam braucējam kāds ir Higinss, šaurā bobsleja trase ir īsts izaicinājums. Auto tiek svaidīts no šaurās trases vienas malas uz otru, gūst virsbūves bojājumus, tomēr mērķi sasniedz. Un it kā ar to nebūtu gana, automobilis trases lejas daļā tika apgriezts un Higinss uzbrauca līdz trases startam.

Jāpiebilst, ka pērn Higinss ar citu Subaru Impreza uzstādīja jaunu Menas salas apļa rekordu, 60,7 kilometrus garo distanci veicot 17 minūtēs un 35 sekundēs. Iepriekšējais rekords, ko Higinss uzstādīja 2014.gadā, bija 19 minūtes un 15.9 sekundes.

Saistītie raksti