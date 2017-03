Pārdošanā nonācis viens no pirmajiem Ford Mustang

Izsoļu nams Mecum.com pārdošanā izlicis un maijā izsolīs pirmo Ford Mustang kupeju, kura 1965.gadā saņēma šasijas numuru.

Amerikāņu muskuļauto kultūras pionieris, Ford Mustang, nu jau tiek ražots 53 gadus un šajā laikā saražoti 9 miljoni automobiļu ar brīvību simbolizējošā savvaļas zirga vārdu.

Šā iemesla dēļ ievērības cienīga ir izsoļu nama Mecum vēsts, ka būs pieejams pats pirmais Ford Mustang ar fiksētu jumtu, kurš 1964.gadā saņēma šasijas numuru - 100002 (5F07U100002). Auto ar šasijas numuru 100001 (5F08F100001) ir Ford Mustang kabriolets un tas šobrīd atrodas Henrija Forda vārdā nosauktajā muzejā.

Foto: www.mecum.com

Ford Mustang kupejas pašreizējais saimnieks ir auto entuziasts Bobs Fria, kurš auto iegādājās 1997.gadā. Kopš tā laika viņš veicis arhīvu izpēti un noskaidrojis, ka periodā no 1964.gada 10.februāra līdz 1964.gada 5.martam Ford darbinieki kopumā samontējuši 150 - 180 pirmssērijas Mustang eksemplārus. Daļa no tiem pilnībā tikuši būvēti Ford Dīrbornas rūpnīcā Detroitā, daļa - Alenpārkas ražotnē Detroitas pievārtē, no kurienes tad daļēji samontētā veidā vesti uz Dīrbornu.

Starp šiem auto bija arī kupeja ar VIN numuru 100002 - auto ar 2,8 litru V6 motoru, trīs pakāpju manuālo pārnesumkārbu un 13 collu riteņiem.

Foto: www.mecum.com

Pirmos divus Mustang (kupeju un kabrioletu) Ford nogādāja dīleriem Kanādā, lai būtu, ko parādīt potenciālajiem klientiem. Kupeja nonāca Jukonas teritorijā Kanādas rietumos. Kopš tā laika automobilim ir bijuši 14 saimnieki, ieskaitot Bobu Friu.

Pēdējos divus gadus auto veikta pamatīga renovācija un tagad tas būs pieejams iegādei. Pārdevēji lēš, ka provizoriskā gala cena izsolē var sasniegt pat 600 000 ASV dolāru, raksta Motor.ru.

Ford Mustang 100002

