Kaskadieri un neciešamas mocības jeb kā senāk prezentēja jaunos auto

Foto: Ekrānšāviņš no video

Auto drošības un izturības testi, kas tika veikti 50 gadus pēc pirmā automobiļa, Karla Benca patentētā Motorwagen, radīšanas, no mūsdienu skatpunkta izskatās visai dīvaini, lai neteiktu amizanti. Tomēr 1936.gadā autobūves industrijas darboņiem šķita pavisam normāli jauno auto ripināt no kalna, ar kaskadieri pie stūres mest kūleņus un lekt pāri tramplīnu stalažām. Tā tolaik tika demonstrēta ne tikai auto mehāniskā izturība, bet arī veidots viedoklis par to, kurš auto ir drošs un kurš nav. Mūsdienās ir krietni citādāk. Cita starpā ir zināms, ka auto ir vajadzīgas deformācijas zonas, un jauno modeļu pārbaudes iztiek bez šova elementiem, jo viss ir balstīts zinātnē. Tieši tādēļ jo interesantāk ir atskatīties 80 gadus senā pagātnē uz tolaik jauna Plymouth modeļa izturības un drošības prezentāciju.