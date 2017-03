Kur Rīgā iespējams noķert «zaļo vilni»

Zaļais vilnis – automātiska luksofora regulēšanas sistēma, kas transportlīdzeklim pie noteikta ātruma ļauj šķērsot krustojumus, neapstājoties pie sarkanās gaismas.

Šāda sistēma ir ne tikai ērtība transportlīdzekļu vadītājiem, bet arī veicina drošu pārvietošanos pa pilsētas maģistrālajām ielām, jo tiek ievērots konkrēts ātrums, samazinās laiks, kuru patērē apstājoties krustojumos, kā arī samazinās satiksmes negadījumu skaits.

LASI CITUR: riga.lv

Reklāma

«Zaļo vilni» Rīgā iespējams noķert Brīvības gatves virzienā no Gustava Zemgala gatves līdz Juglas ielai.

Rīta pusē aptuveni no plkst. 07.00 līdz 11.00 braucot iekšā Rīgas centrā, bet pēc plkst. 11.00 virzienā no Rīgas centra.

Brīvības ielas virzienā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai, Aleksandra Čaka ielas virzienā no Elizabetes ielas līdz Pērnavas ielai, kā arī Krišjāņa Valdemāra ielas virzienā no Meierovica bulvāra līdz Pērnavas ielai, tomēr šajās ielās «zaļo vilni» iespējams noķert tikai braucot laukā no Rīgas centra.

«Zaļais vilnis» darbojas, braucot ar ātrumu ap 50 km/h.

Saistītie raksti