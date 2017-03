Holandē ievieš luksoforus «zombijiem» ar viedtālruņiem

Mūsdienu pilsētās normāla parādība uz ietvēm ir cilvēki, kuri kā zombiji ar noliektu galvu virzās no viena punkta uz otru.

Viedtālrunis daudziem ir atkarība, ikdienā neaizstājams rīks, no kura acis atraut nav iespējams pat brīžos, kad no tā atkarīga pat paša veselība vai dzīvība. Citiem vārdiem, netrūkst cilvēku, kas no telefona ekrāna skatienu neatrauj pat tad, kad jāšķērso iela un pastāv risks pakļūt zem auto.

Šā iemesla dēļ kādā Nīderlandes pilsētiņā tiek īstenots pilotprojekts, kura ietvaros luksofora gaismas signāli spīd no turienes, kur tāpat cilvēki (atskaitot dažus izņēmumus) skatās, proti, no zemes.

Bodegrāvena ir pilsētu, kurā pirms gājēju pārejām sākts uz zemes izvietot šauras košu LED lampiņu plāksnes, kas sinhroni ar luksoforu spīd vai nu sarkanā, vai zaļā krāsā. Tādējādi par to, vai ielu drīkst vai nedrīkst šķērsot, būs informēts pat cilvēks ar telefona ekrānam pielipušu skatienu, raksta qz.com.

LED signālgaismas izstrādā Bodegrāvenā bāzētais uzņēmums HIG Traffic Systems. Pagaidām tas ar saviem izstrādājumiem ir apgādājis tikai vienu krustojumu, taču cer, ka pilotprojekts būs veiksmīgs un ideju pārņems arī citas pilsētas.

«Sociālajiem tīkliem, spēlītēm, WhatsApp un mūzikai piemīt neaprakstāms spēks novērst uzmanību, tai skaitā no satiksmes,» sacījis vietējās pašvaldības pārstāvis Kīss Oskams un piebildis, ka šo tendenci diez vai izdosies mainīt, tāpēc jāizmanto citi līdzekļi, lai neciestu drošība.

