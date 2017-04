Baltas zeķes, brūni mokasīni un japāņu superauto

Airtons Senna. Foto: AP/ScanPix

Leģendārais brazīliešu autosportists Airtons Senna 21.martā būtu svinējis 57 dzimšanas dienu. Taču, kā zināms, 1994.gada 1.maijā viņa dzīve traģiski aprāvās darot to, kas viņam padevās vislabāk, proti, braucot ar sacīkšu auto. To, ka Senna bija meistarīgs braucējs ne tikai pie formulas stūres, uzskatāmi parāda zemāk pievienotais video, kurā brazīlietis japāņu supermašīna Honda NSX sniegtās iespējas testē, ģērbies parastās ikdienas drēbēs. Video arī pierāda, ka saķeres robežu var meklēt, to sasniegt un mašīnu uz tās savaldīt ar baltām zeķēm un brūniem mokasīniem kājās.