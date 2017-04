Vējstikla šķidruma kannu vākšanas akcijā – jauns rekords

Akcijā «Dod kannai otru iespēju!»sašķiroto vējstikla šķidruma kanniņu apjoms pieaudzis par 13%

AS «Latvijas Zaļais punkts», SIA «Narvesen Baltija» un auto preču vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA «Getz Nordic» izlietoto plastmasas kanniņu savākšanas ikgadējā akcijā «Dod kannai otru iespēju!» autovadītāji pārspējuši savus iepriekšējo gadu rekordus un nodevuši par 13,4% vairāk plastmasas vējstiklu šķidruma kanniņu nekā pērn. Kopumā no 2016.gada 21. novembra līdz 2017. gada 28. februārim autovadītāji otrreizējai uzpildei vai pārstrādei speciālajos konteineros nodeva 10 984 kanniņas.

AS «Latvijas Zaļais punkts» direktors Kaspars Zakulis: «2015./2016.gada akcijā autovadītāji sasniedza rekordus, trīskārt palielinot sašķiroto kanniņu apjomu. Tāpēc ir īpašs gandarījums, ka arī šā gada akcijā autovadītāji ir tiekušies pēc jauniem rekordiem un sašķiroto kanniņu skaits turpināja pieaugt. Gandrīz 11 000 kanniņu sāks otru dzīvi, nevis nonāks poligonā. Lai arī tā ir salīdzinoši neliela daļa no 1,5 miljona plastmasas kanniņu, kas ik gadu Latvijā tiek izlietotas, tomēr pieaugošais sašķiroto kanniņu apjoms apliecina, ka kā sabiedrība kļūstam atbildīgāka un vairāk domājam par to, kādu vidi atstāsim pēc sevis.»

Reklāma

No 2016.gada 21.novembra līdz šā gada 28.februārim, šķirojot plastmasas kanniņas tām paredzētajos konteineros pie «Narvesen» veikaliem DUS «Neste», iedzīvotāji varēja piedalīties loterijā. Kopumā šo iespēju izmantoja 444 akcijas dalībnieki, no kuriem ir izlozēti trīs laimīgie, kuri saņems «Premium Plus» priekšapmaksas kartes 50 EUR vērtībā, un vēl 50, kuri katrs saņems vējstiklu šķidrumus - vienu ziemas un divus vasaras.

SIA «Getz Nordic» valdes loceklis Simons Kozlinskis: «Tautas gudrība vēsta, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu. Mūsdienās šis frazeoloģisms reti tiek attiecināts uz lielu siena kaudzi , kura apgāžas, ratiem uzbraucot uz cinīti pļavā. Gribetos teikt, ka akcija «Dod kannai otru iespēju», kuru realizējam kopā ar mūsu ilggadējiem draugiem un partneriem «Narvesen Baltija» un Latvijas Zaļo punktu, ir tas mazais cinītis, kas nu jau 10 gadu garumā gāž ierastos priekštatus par plastmasas iepakojumu izmantošanu. Atliek vien novēlēt, lai visā Latvijā vairāk šādu «cinīšu», kuri aktīvi mudina mainīt attieksmi pret vidi, kuras daļa mēs visi esam.»

AS «Latvijas Zaļais punkts» pateicas visiem autovadītājiem par atsaucību un paveikto ne tikai akcijas laikā, bet ikdienā šķirojot kanniņas tām paredzētajos speciālajos konteineros 19 «Narvesen» tirdzniecības vietās, kas atrodas degvielas uzpildes staciju (DUS) «Neste» teritorijās. Savāktās kanniņas tiek nodotas atkārtotai uzpildīšanai, bet tās kuras vairs nav derīgas atkārtotai uzpildīšanai, tiek nogādātas «Eco Baltia grupas» rūpnīcā SIA «Nordic Plast» Olainē, kur tās pārstrādā otrreizējās izejvielās un tālāk arī jaunos plastmasas produktos.

SIA «Narvesen Baltija» mārketinga un iepirkumu direktore Agnija Šmite: «Es no sirds ticu, ka cilvēki arvien atbildīgāk sāks izturēties pret apkārtējo vidi un mums pieejamiem dabas resursiem – īpaši tad, ja mēs, uzņēmumi, spēsim viņiem praktiski palīdzēt. Piemēram, daudzi autobraucēji labprāt nodod vējstiklu kanniņas, ja vien tas viņiem ir pa ceļam. Pateicoties šai kampaņai, varam redzēt arvien pieaugošu interesi par izlietoto kanniņu nodošanas iespējām, tāpēc, attīstot sadarbību ar DUS «Neste» un Latvijas Zaļo punktu, nākotnē plānojam palielināt speciālo konteineru skaitu.»