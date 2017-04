Foto: Kaspars Meinerts/TVNET

Dienu pirms Baltijā lielākās automobiļu izstādes - Auto 2017 - atklāšanas Ķīpsalā no Zviedrijas ieradies viens no iespaidīgākajiem šova sadaļas AutoExotica eksponātiem. Šis gan nav braucamais no Holivudas grāvēja Batman filmēšanas laukuma, tomēr nevar noliegt, ka uzbūvēts tas ir gaumīgi un visai kvalitatīvi, turklāt ir arī braucams. Nav pārsteigums, jo pēc mašīnas saimnieka teiktā, viņa sapnis kopumā izmaksājis ap miljonu eiro.