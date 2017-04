Elija Goldinga iemēģina jaunāko Range Rover

Vai zini, kas ir lielākais Range Rover noieta tirgus pasaulē? Tā nav kāda valsts, tā ir Savienoto Valstu metropole Ņujorka. Un tieši šeit britu dziedātāja Elija Goldinga, kura šovasar paredzējusi uzstāties arī festivālā Salacgrīvā, kļuva par pirmo cilvēku ārpus Jaguar Land Rover darbinieku rindām, kam ticis tas prieks sēsties pie jaunā vidējās klases apvidnieka Range Rover Velar stūres.

Range Rover Velar oficiālā prezentācija notiks Ņujorkas auto šova ietvaros, taču simboliska mašīnas parādīšana plašākai publikai Ņujorkā jau ir notikusi un tajā ar filmas Fifty Shades of Grey tituldziesmu Love Me Like You Do uzstājās arī Guldinga.

Pēcāk dziedātāja piedalījās fotosesijā, kā arī izmēģināja jauno Range Rover darbībā, tā kļūstot par pirmo cilvēku ārpus Land Rover, kam bijusi tāda izdevība.

Drīzumā šādu cilvēku būs vairāk, jo jau 13.aprīlī notiks izsole, kurā varēs iegādāties vienu no pirmajiem Velar. Izsolē iegūtie līdzekļi tiks novirzīti labdarbībai, bet izsoles uzvarētājs būs viens no pirmajiem privātajiem Velar īpašniekiem.

«Vienmēr esmu bijusi liels Range Rover fans un bija ļoti patīkami iesaistīties modeļa prezentācijā šeit ASV. Tāpat gandarījumu sagādā tas, ka esmu daļa no labdarbības akcijas, kas šajā pilsētā ik gadu uzlabo dzīvi vairāk nekā 10 tūkstošiem cilvēku,» - tā Goldinga.

Var piebilst, ka Velar, kas radīts uz Jaguar Land Rover izstrādātās alumīnija platformas, sākotnēji tiks piedāvāts ar pieciem dažādiem dzinējiem, kas nosedz jaudas spektru no 180 līdz 380 zirgspēkiem, bet šā gada gaidā opciju klāstā tiks iekļauts arī 300 zirgspēku benzīna motors.

