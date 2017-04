Power Out salona tīrīšanas līdzekļi ne vien iztīra traipus, bet atbrīvo auto salonu nu nepatīkamām smakām.

Automobiļa salona tīrīšanas līdzekļi pārsvarā domāti savam galvenajam mērķim – traipu iztīrīšanai no auduma, ādas un plastmasas apdares. Turtle Wax Power Out apvieno tīrīšanas un atsvaidzināšanas funkcijas, jo pēc ražotāja apraksta ir «salona mīksto virsmu tīrītājs ar smaku likvidējošām īpašībām».

Līdzekļa sastāvā esošais OXY tīrītājs iztīra ēdiena un pārtikas traipus un citas nejaucības, savukārt tikai šim sastāvam pieejamā Odor-XTM tehnoloģija iznīcina smakas teju molekulārā līmenī. Power Out izstrādāts īpaši automašīnu, mikroautobusu, smago automašīnu, laivu mīkstajiem audumiem. Protams, to var lietot arī mājsaimniecībā. Pēc traipu iztīrīšanas Power Out atstāj uz virsmas aizsargkārtiņu, lai novērstu atkārtotu netīrumu uzkrāšanos, bet birstīte flakona uzgalī palīdz iztīrīt pūkas un dzīvnieku spalvas.

Reklāma

Ja iznāk darīšana ar sevišķi noturīgiem traipiem, labāk izvēlēties Turtle Wax Power Out Carpets & Mats, jo tā sastāvā esošais tīrīšanas aģents efektīvāk tiek galā ar zemes, kafijas, taukus, sāls, eļļas, tintes un citiem grūti iztīrāmiem traipiem.

Ādas apdarei un svaigam skatam

Power Out Leather, kā jau liecina nosaukums, paredzēts ādas apdares virsmu tīrīšanai un darbojas kā tīrītājs un kondicionieris.

Putas aizsargā ādu no izbalēšanas, novecošanas, plaisāšanas un iekrāsošanās, bet birstīte uzgalī nesaskrāpē virsmu. Ar to ērti iztīrīt šuvju vietas. Unikālā sastāva dēļ ādas virsma kļūst dabīgi mirdzoša, neatstāj taukvielas vai slidenu virsmu, bet jaunās ādas smarža saglabāsies nedēļām ilgi.

Ja automašīnas salons neprasa rūpīgu tīrīšanu, vien svaigāku skatu, Turtle Wax iesaka Power Out Odor X smaku iznīcinātāju. Pulverizatora tipa pudelē iepakotais līdzeklis neatstāj nosēdumus un uztur automašīnas salonā svaigu aromātu līdz pat trīsdesmit dienām.

Foto: Publicitātes foto