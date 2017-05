Ceļo gudri jeb kā visizdevīgāk nomāt auto

Garā ziema beidzot ir aiz muguras, sagaidīta pirmā saule un straujiem soļiem tuvojas atvaļinājumu laiks. Tāpat kā visur citur, šis ir aktīvākais auto nomas laiks arī Baltijas valstīs. Kas ceļotājiem jāpatur prātā, lai nomātais auto būtu labs un par izdevīgu cenu?

Lai noslēgtu izdevīgāko auto nomas darījumu, jāpatur prātā būtiska lieta - jo savlaicīgāka auto rezervācija, jo zemāka samaksa.

«Ja rezervēšanu atstāj uz pēdējo brīdi, bieži vien izvēle un pieejamība var būt ierobežota, tāpēc cenas attiecīgi būs augstākas. Tāpat ieteicams ņemt vērā - jo ilgāks būs nomas periods, jo zemāka būs transportlīdzekļa cena dienā. Proti, 1-3 dienu nomas maksa parasti dienā izmaksās vairāk, taču, iznomājot automobili uz nedēļu vai ilgāk, samaksa dienā būs mazāka,» stāsta starptautiskā auto nomas uzņēmuma Payless pārstāvis Latvijā Edijs Vārpsalietis.

Ko ņemt vērā, nomājot auto

Nomas cenas iespējams izskatīt tiešsaistes rezervēšanas sistēmā, taču vienmēr iespējams sazināties arī ar auto nomas biroju pa tālruni, lūdzot individuālu piedāvājumu jūs interesējošam periodam. «Ja rezervācija notiek pēdējā brīdī un cilvēks vēlas automašīnu nomāt uzreiz, vislabāk piedāvājumu lūgt auto nomas birojā, jo viņu rīcībā ir jaunākā informācija par to, kas pieejams tieši konkrētajā brīdī,» skaidro Vārpsalietis.

Auto nomas maksu veido transportlīdzekļa nomas cena un izvēlētie papildu pakalpojumi - apdrošināšana, navigācijas ierīces, bērnu sēdeklīši, papildu autovadītāja opcijas, Wi-Fi ierīces utt. Nomas cenu galvenokārt nosaka nomājamā transportlīdzekļa grupa - mazāki automobiļi ir lētāki, savukārt lielāki luksusa klases auto izmaksā vairāk. Automašīnas dienas cenas ir augstākas īsāku nomas periodu gadījumā un zemākas, ja tā tiek nomāta uz ilgāku termiņu.

«Noteikti jāņem vērā, vai pieļaujamais kilometru nobraukums nomas perioda laikā ir ierobežots vai neierobežots un vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz automobiļa izmantošanu izbraukšanai uz kaimiņvalstīm. Tā kā nomnieks atbild par automašīnu visa nomas perioda laikā, mēs vienmēr iesakām klientiem ņemt pilnu apdrošināšanu uz visu nomas periodu. Pilna apdrošināšana sedz visus ar transportlīdzekli saistītos riskus un samazina klienta paša atbildību līdz nullei, sniedzot sirdsmieru un pasargājot no iespējamiem izdevumiem, ja ar transportlīdzekli kaut kas notiek, turklāt neatkarīgi no tā, vai klients ir vainīgs vai nav,» iesaka Vārpsalietis.

Biežākās kļūdas un pārpratumi

Papildus laicīgai rezervēšanai un nomas perioda ilguma apsvēršanai rezervēšanu ieteicams veikt tieši nomas uzņēmumā, nevis izmantojot starpnieka pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes portālu, kurā apkopoti daudzu nomas uzņēmumu piedāvājumi. Tas garantē iespējas saņemt sezonas akciju piedāvājumus un to, ka ir skaidri zināmi visi ar nomu saistītie nosacījumi. «Ieteicams parakstīt līgumu ar nomas uzņēmumu, jo tam ir caurskatāmāki un skaidrāki apdrošināšanas nosacījumi nekā nomājot automobili, kas rezervēts ar starpnieka palīdzību,» norāda E. Vārpsalietis.

Auto nomas pārstāvis uzsver arī to, ka gadījumos, kad nomā tiek izmantoti starpnieku pakalpojumi, klientam bieži tiek doti solījumi, kas neatbilst īstenībai. «Piemēram, ja cilvēks iegādājas pilnu apdrošināšanu no starpnieka, tas nemazina viņa personīgo atbildību pret auto nomas uzņēmumu. Ja auto apdrošināts ar trešās puses starpniecību un ar to kaut kas notiek, nomnieks joprojām ir personīgi atbildīgs attiecībā pret auto nomas uzņēmumu. Tādos gadījumos nomniekam jāpieprasa zaudējumu segšana no starpnieka, kas ir laikietilpīgs process. Izvēloties auto pašā nomas uzņēmumā, klientam ar šādām problēmām nevajadzēs saskarties. Ja tomēr automašīna tiek nomāta, izmantojot starpnieka pakalpojumus, noteikti iepriekš jānoskaidro, no kura nomas uzņēmuma tā tiek saņemta un kādi ir konkrētā nomas uzņēmuma nosacījumi,» mudina E.Vārpsalietis.

«Tāpat ir ārkārtīgi svarīgi vienmēr iedziļināties nomas aģenta sniegtā nomas līguma informācijā, kā arī noskaidrot visu ietverto pakalpojumu cenas. Ieteicams uzdot konkrētus jautājumus, ja līgumā kas šķiet neskaidrs, lai izprastu katra produkta un pakalpojuma izmaksas pirms līguma parakstīšanas,» uzver auto nomas pārstāvis.

Materiālu sagatavoja «AVIS Budget Group Latvia» komunikācijas konsultante Liene Krīvena

