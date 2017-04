Foto: slavenības un viņu motocikli

Šodien ar pulcēšanos pie tirdzniecības centra Mols, vērienīgu parādi un ballīti 11.novembra krastmalā, moto entuziasti atklās kārtējo motobraukšanas sezonu. Redzēsim motociklus un to saimniekus no dažādām ērām un valstīm, superbaikus, čoperus un tūrisma motociklus. Bet, kamēr šis pasākums tikai briest, paskat, ar kādiem motorizētiem divriteņu braucamajiem pārvietojas slavenības.

Jau ziņots, ka saistībā ar motosezonas atklāšanas pasākumiem no piektdienas plkst.22 līdz sestdienas, 29.aprīļa plkst.22 būs slēgta 11.novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana šajā ielas posmā liegta jau no piektdienas plkst.20.

Savukārt sestdien no plkst.13 līdz 14 notiks motobraucēju parādes brauciens, kas sāksies pie tirdzniecības centra «Mols», Krasta ielā 46, tālāk pagriezīsies pa kreisi uz Krasta ielu, pa Dienvidu tiltu, Ziepniekkalna ielu, Mūkusalas ielu, Kuģu ielu, Trijādības ielu, Raņķa dambi, Balasta dambi, Vanšu tiltu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Kalpaka bulvāri, Pulkveža Brieža ielu, Hanzas ielu, Eksporta ielu un noslēgsies 11.novembra krastmalā.

Parādes brauciena maršrutā un to šķērsojošajās ielās tiks ierobežota un nepieciešamības gadījumā slēgta transportlīdzekļu satiksme. Sabiedriskā transporta satiksme tiks regulēta vai slēgta atbilstoši nepieciešamībai.

