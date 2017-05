5 lietas, kas jāzina BMW īpašniekiem

2017. gads ir iesācies ar satraucošu ziņu BMW īpašniekiem - šīs automašīnas ir atgriezušās zagtāko auto topa augšgalā, divkārt pārsniedzot tuvāko sekotāju skaitu, norāda SIA «Autonams» pārstāvis Edijs Panders. Apkopojot Iekšlietu Ministrijas Informācijas Centra statistiku un identificējot auto īpašnieku tendences par drošības ierīču uzstādīšanu, eksperti ir definējuši 5 lietas, kas jāzina un jāņem vērā BMW īpašniekiem.

1. 2017. gadā zagļu topā ir no viena līdz desmit gadus veci BMW

Saskaņā ar Valsts Policijas datiem šī gada sākumā būtiski palielinājušās BMW markas automašīnu zādzības. Ja pērn šajā laika posmā tās bija ceturtās zagtākās automašīnas, tad šogad tās ieņēmušas stabilu pirmo pozīciju visbiežāk zagto automašīnu sarakstā. Salīdzinājumā ar pagājušo gada nogali, šī gada sākumā BMW zādzību skaits palielinājies uz pusi un nozagtas jau 50 automašīnas.

2. Viszagtākie ir BMW markas automašīnu spoguļi

BMW spoguļu zādzības vienmēr ir bijusi aktuāla problēma, saglabājot tendenci arī 2017. gadā. Saskaņā ar Valsts Policijas datiem, vismaz jau no 2013.gada tie ir zagtāko spoguļu topa augšgalā.

Zagļi iekāro plaša spektra BMW automašīnu spoguļus - to vidū ir gan desmitgadīgu 3. sērijas un 5. sērijas sānskata spoguļi, gan jaunu X5 un X6 modeļu sānskata spoguļi.

3. Ja Tavs BMW ir aprīkots ar bezkontakta atslēgu, tas ir paaugstinātā riska grupā

Pēc apdrošināšanas kompāniju apkopotajiem 2017. gada datiem, vairāk nekā 65% nozagto automašīnu ir bijušas aprīkotas ar bezkontakta (keyless-go) atslēgu.

Automašīnu zagļi šodien izmanto modernākos tehnoloģiju risinājumus, līdz ar to vairs nav nepieciešams fiziski uzlauzt automašīnu, lai to nozagtu. Lai netraucēti iekļūtu automašīnā un to iedarbinātu, pietiek ar attālināti notvertu un pārraidītu atslēgas signālu, kas ir iespējams pat caur ēkas sienu un aizvērtām durvīm.

4. BMW drošības sistēmas aprīkojumu bez maksas iespējams pārbaudīt pie sertificētiem drošības ekspertiem

Lielākā daļa autovadītāju nav informēti, ar kādu drošības sistēmu ir vai nav aprīkoti viņu spēkrati. «Autonams» aicina izmanto iespēju, ko piedāvā vairāki auto drošības sistēmu uzstādītāji - bez maksas veikt pārbaudi, lai noskaidrotu, ar kādām drošības sistēmām ir aprīkota jūsu automašīna.

Saskaņā ar «Autonams» veikto pētījumu, 67% no visām automašīnām Latvijā nav aprīkotas ar auto nozagšanas riskam atbilstošām aizsardzības sistēmām.

5. BMW oriģinālā signalizācija un imobilaizers ir tāds pats kā miljoniem citu BMW

Katru gadu no Bavārijas auto rūpnīcas izripo vairāk nekā viens miljons BMW ar vienādas sistēmas rūpnīcas signalizācijām un imobilaizeriem. Vai Jūs, BMW īpašnieki, domājat, ka ļaundari nav atraduši veidu, kā šīs sistēmas apiet?!