Pirmais auto, kura vadītājs tika sodīts par ātruma pārsniegšanu

Foto: Publicitātes foto

Šā gada septembrī Hemptonas pilī (Hampton Court Palace) Londonā norisināsies vēsturiski nozīmīgu un izcilu retro auto izstāde Concours of Elegance. Sarīkojums tādās vietās kā Vindzoras pils, Svētā Džeimsa pils un Hemptonas pils tiek rīkots tikai kopš 2012.gada, tomēr tā organizētāji vēlas to padarīt par grandioziem svētkiem, kuros var ne tikai aplūkot krāšņus tērpus un auto, bet arī uzzināt interesantus faktus par to vēsturi.