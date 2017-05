Eksprestests: Subaru Levorg ar EyeSight

Universālis «STI stilā» pirmais iemantojis Subaru otrās paaudzes vadītāja asistentu kompleksu.

EyeSight kameras pirmo reizi parādījās pirms diviem gadiem Subaru augstvērtīgākajā modelī Outback, tā padarot miermīlīgo japāņu «cross country» attāli līdzīgu netrafarētam policijas automobilim. Par spīti ne pārāk elegantam dizainam, EyeSight darbojās gluži labi, un Subaru tirgotājiem pavēra plašas iespējas izklaidēt savu pasākumu viesus, liekot tiem tīšām braukt sienā un sajūsmināti nostenēties, kad Outback pēdējā brīdī asi nobremzē.

Diemžēl EyeSight ilgi nebija pieejams zemāku modeļu sēriju Subaru, līdz tikai ieviests 2017. modeļu gada Levorg. Turklāt šis EyeSight nav vis tāds pats kā Outback, bet gan labāks.

Kas tas ir?

Vienkāršākais veids kā raksturot EyeSight iespējas, ir trula funkciju uzskaitīšana. Un tā - automātiskās bremzes, adaptīvā «kruīza kontrole», brīdinājuma signāls par priekšā stāvošās automašīnas braukšanas uzsākšanu, joslu maiņas asistents, brīdinājuma signāls par novirzīšanos no braukšanas joslas, pirmssadursmes bremzēšanas kontrole. Nesanāk pilni četrpadsmit «palīgi» kā jaunajam Golf, taču tik un tā pietiekami daudz automašīnai, kuras vienīgais vadītāja asistents līdz šim bija Makreja metode «if in doubt, flat out».

Foto: Normunds Avotiņš

Kā tas brauc?

Ciktāl runa ir par pašu Levorg, viss ir kārtībā. 1,6 litru turboboksera, pilnpiedziņas un variatora kombinācija, iepakota vienīgajā iespējamā virsbūves formā, galā izsniedz neordināru ģimenes automobili, kurš slaidi uzspļauj dīzeļu nedienām, no priekšas nekaunīgi līdzinās «STIenim», bet iekšā uz stūres lepojas ar SI-DRIVE pogu, kāda sastopama tikai pašos negantākajos Subaru.

Par to, ka Levorgam ir jaunākas paaudzes EyeSight nekā Outback vadītājs uzzina, jau ieslēdzot aizdedzi - iekārta notestē pati sevi, pēc kārtas izspīdinot uz vējstikla brīdinājuma signālus. Outback nekā tāda nav, tāpēc tur par visuredzošās acs novērojumiem braucējs uzzina no skaņas signāla un bildītes instrumentu panelī, kurā tobrīd varbūt nemaz neskatās.

Foto: Normunds Avotiņš

Nepamanīt signālu, kas rotaļu luksofora krāsās izlec tieši acu priekšā, nav iespējams. Rādās, ka EyeSight Nr.2 atkal ir tas gadījums, kad Subaru nav prasījis nevienam padomu un realizējis nodomu ar to, kas nu gadījies par rokai. Kā jau šādai sistēmai pienākas, tā uzkrītoši interesējas par priekšā braucošajiem auto, pati izdomā, kurš no tiem izskatās sevišķi neuzticams un iešķindina pārbrauktuves signālu ik reizi, kad šķērsojat līniju neieslēdzot pagrieziena signālu. Ja neklausāt, Subaru pats stūrē prom no līnijas – arī tas ir otrās paaudzes EyeSight pienesums, kāda Outback versijā nebija.

Foto: Normunds Avotiņš

Kas to pirks?

Pie mazliet infantilā, taču citādi nekaitīgā un X stundā visādā ziņā noderīgā EyeSight tiks ikviens 2017. gada modeļu paaudzes Levorg pircējs. Iekārta bez papildus maksas iekļauta pilnīgu visu (t.i. – trīs) komplektācijas variantu standartaprīkojumā. Iespējams, ka ar šo žestu Subaru cenšas kompensēt nepievilcīgo cenu kāpumu, ko jēnas kursa fluktuāciju dēļ piedzīvojām pagājušajā vasarā. Toreiz Levorg vienā rāvienā kļuva par 2000 eiro dārgāks.

Foto: Normunds Avotiņš

Lai nu kā, no kamerām pie spoguļa izvairīties vairs nav iespējams, un nākamais pie tām tikšot jaunais Subaru XV. Jācer, ka tur līniju šķērsošanas un pirmssadursmes bremzēšanas funkciju izslēgšanas pogas atradīs piemērotāku vietu, jo Levorg tās nez kāpēc iemontētas griestos.

Subaru Levorg cena ir sākot ar 29 490 eiro.

Foto: Normunds Avotiņš

