Aptauja: 1/3 ģimenes auto lietotāju svarīgākais ir degvielas ekonomija un ietilpība

34,7% ģimenes auto lietotāju atzīst, ka būtiskākais, ko viņi novērtē automašīnā, ir degvielas ekonomija, savukārt 33,7% novērtē lielāku ietilpību, liecina Volkswagen komerctransporta veiktā aptauja. Nedaudz mazāk – 22,8% atzīst, ka, vērtējot ģimenes auto, galvenais ir drošība.

Tuvojoties vasarai un atvaļinājumu laikam, kad ģimenes nereti dodas tuvākos un tālākos izbraucienos ar auto, tika veikta aptauja, lai noskaidrotu, kādi kritēriji ir būtiski ģimenes auto lietotājiem un ko viņi vēlētos uzlabot automašīnās, lai izbraucieni būtu vēl patīkamāki.

59,4% respondentu atzina, ka visbiežāk auto nav pietiekami ietilpīgs un nepietiek vietas visām mantām, kas jāņem līdzi, – ratiņi, bērnu sēdeklīši u.tml.

Volkswagen komerctransporta zīmola vadītājs Baltijas valstīs Māris Zoltners uzsver: «Kā četru bērnu tēvs varu ar pārliecību teikt, ka bērni aug, turklāt ļoti ātri, bet auto neaug, līdz ar to jau pie auto iegādes ir laikus jādomā par to, kādas funkcijas pildīs auto un ka dodoties ceļojumā ar lielākiem un mazākiem bērniem, svarīga ir gan auto ietilpība, gan bērnu labsajūta, ko ietekmē daudzi faktori. Auto ietilpība, protams, ir svarīgākā lieta, bet praktiskums ir vēl svarīgāks, piemēram, sānu slīddurvis ir kārtīga ģimenes auto must have. Otrs svarīgs kritērijs ir telpas plašums un svaiga gaisa cirkulācija - obligāti jābūt augstiem griestiem un siltā/aukstā gaisa padevei uz aizmugurējām sēdekļu rindām. Vēl esmu ievērojis, ka, pārvietojoties ar ģimeni automobilī, kuram ir ierobežota redzamība, sēžot aizmugures rindā (pārsvarā sportiskās kupejās un mazizmēra SUV), bērni ātri nogurst, paliek niķīgi, un viņiem biežāk kļūst slikta dūša. No pieredzes varu teikt, ka ļoti interesanta ceļošana ir ar busiņiem, kuriem var izvilkt pilna izmēra gultu, piemēram, Multivan, - bērni to dievina, un tas ir arī ļoti praktiski.»

Taujāti par to, kas pamudina izvēlēties tieši auto, lai ceļotu kopā ar bērniem, pārliecinošs vairākums – 87,1% respondentu – uzsver, ka, ceļojot ar auto, var brīvi izvēlēties brauciena maršrutu, kā arī apstāšanās vietas un laikus, jo bērniem nereti ir grūti ilgi nosēdēt bērnu sēdeklītī. Atbildot uz jautājumu par bērnu drošību ģimenes automašīnās, pārliecinošs vairākums – 73,3% respondentu norādīja, ka pats būtiskākais ir tas, lai bērni vienmēr būtu piesprādzējušies. Otrs svarīgākais aspekts bērnu drošībai automašīnā ir iespēja ierobežot logu un durvju atvēršanu brauciena laikā – tā atzīst 15,8% ģimenes auto lietotāju.

Lielākā daļa aptaujāto – 52,5% atzina, ka kopā ar bērniem visbiežāk dodas vienas dienas braucienos pa Latviju, vairāku dienu braucienos Latvijas robežās dodas 22,8% respondentu, savukārt vairāku dienu braucienos ārpus Latvijas – 24,5% aptaujāto.

Gandrīz puse respondentu – 49,5% atzīst, ka ceļojumu laikā nav nakšņojoši automašīnās, savukārt 32,7% aptaujāto atbildējuši, ka mēdz nakšņot automašīnās, taču tikai tajos gadījumos, kad ceļo bez bērniem.

Aptauja interneta vidē ilga no 15. aprīļa līdz 13. maijam, tajā piedalījās 412 respondenti, vidējais respondentu vecums – 32 gadi. Visiem aptaujātajiem ir bērni – lielākajai daļai (54%) ir divi bērni, 23% - trīs bērni vecumā no septiņiem mēnešiem līdz 17 gadiem.

