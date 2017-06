Medusmaize Audi faniem: populāri Audi cauri gadu desmitiem

Foto: Audi

Kopš deviņdesmitajiem gadiem viens no populārākajiem auto zīmoliem Latvijā nemainīgi ir Audi. Audi Coupe, Audi 80, Audi 100, Audi 200, Audi V8, Audi A3, A4, A6 utt. Tūkstošiem autobraucēju Latvijā ir braukuši ar kādu no šiem automobiļiem. Pāršķirstot bildes zemāk pievienotajā fotogalerijā, domājams, ne viens vien auto un Audi entuziasts sastaps savu kādreizējo favorītu un atcerēsies arī unikālo Audi piecu cilindru benzīna motora rūkoņu. Zem galerijas savukārt esam pievienojuši vēsturisku video no astoņdesmitajiem gadiem, kurā izsmeļoši tiek stāstīts par trešās paaudzes Audi 100 tapšanu, ražošanu, labākajām īpašībām un tamlīdzīgi.