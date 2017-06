Automobilis, ar kuru sasildīt vēso vasaru. Testē TV seja Aivis Ceriņš

Foto: Ekrānšāviņš no video

Automobiļi un emocijas ir nedalāmas lietas. Domāju, ka lielākā daļa no mums vēlas baudīt braucienu nevis vienkārši pārvietoties savā spēkratā no punkta A uz punktu Z. Šodien TAVS AUTO tuvāk aplūkosim auto, kurš liek uz to atskatīties. Auto, kurš sevī centies apvienot divas pasaules – klasiskās kupejas formu un apvidnieka praktiskumu. Dāmas un kungi! Iepazīstieties - tas ir jaunais Toyota C-HR, un to mums palīdzēs vērtēt RīgaTV 24 diskusiju raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš.