25 gadus vecā austriešu izcelsmes modele Elifa Aksu neesot spējusi savaldīt vēsturisko Ferrari, kam ir Lielbritānijas valsts reģistrācijas numura zīmes, un ietriekusies kravas automobilī.

Modele un viņas Londonā dzīvojošais Saūda Arābijas izcelsmes draugs pēc negadījuma esot paguvuši nokļūt līdz lidostai, tomēr tur dāma arestēta un aizbēgt viņai nav izdevies.

Policiju par avārijā iekļuvušā pāra nodomiem pamest salu informējuši incidenta aculiecinieki, kuri viņus dzirdējuši runājam par lidmašīnu.

Kokaīnu salietojusies modele Ibizā sasit pusmiljonu vērtu Ferrari un mūk no salas

Woman 'high on cocaine crashed Ferrari then tried to escape on private jet' https://t.co/cXjZrv5UhS pic.twitter.com/eI1Tp6gUVo— Daily Mirror (@DailyMirror) May 26, 2017