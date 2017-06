NBA milzis O'Nīls beidzot iegādājies sevis cienīgu auto

2 metrus un 16 centimetrus garais O'Nīls sociālajos tīklos maija sākumā palielījās, ka beidzot ir ticis pie auto, kas ir piemērots viņa augumam

un par to pateicās Ford. Jācer, ka O'Nīls mašīnā patiešām jūtas ērti; vismaz tās jumta līnija ir par 10 centimetriem augstāka nekā būdīgais basketbolists.

NBA milzis O'Nīls iegādājies auto, kas pārspēj viņu pašu

Shout out to @wadefordatl just gotta SHAQ SIZED f650 thanks FORD FOR MAKING BIG TRUCKS FOR BIG GUYS pic.twitter.com/WCDdMO4jwM— SHAQ (@SHAQ) May 1, 2017