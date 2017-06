Četrvietīgas sporta automašīnas esence kļuvusi pielaidīgāka pret ikdienas vajadzībām – ja vien to nekaitina.

Pagriežot aizdedzes atslēgu, Panamera salonu pāršalc dīvaina, klusa čaboņa – it kā pūķis Smogs no hobitu sāgas būtu atmodies un, zvīņām knakstot, sakustējies rūķiem nolaupītā zelta kaudzē. Tur nemanāmi kā ziedlapas atveras Panamera ventilācijas lūkas. Pie izslēgtas aizdedzes to trauslās žalūziju mēlītes ir cieši noslēgtas. Skaidrs, ka tik ēteriska konstrukcija neizturētu rupju regulēšanu ar plebejisku, grozāmu ripu vai pat virpoto ērģeļu reģistru no paša «bentlija».

Nē, lai mainītu vēja virzienu Deivida Linča filmu cienīgi sarkanajā interjerā, vispirms jāapmeklē grandiozais stikla ekrāns paneļa vidū. Tur klimata sadaļā atklājas bilde, kurā var vadīt lakoto atvārsnīšu kustību, velkot pirkstu pa ekrānu. Šis fenomenālais un vienlaikus tik bezjēdzīgais izgudrojums tā aizrāva pērnā Parīzes autosalona viesus, ka tur debitējušās jaunās Panameras «klimata» žaunas ātri vien nobeidzās kā simtreiz no akvārija ārā vilkta un pa rokām valstīta zelta zivtiņa. Pārdotā automašīnā, protams, nekas tāds nenotiks. Naudīgais īpašnieks būs taktisks, maigs un iejūtīgs un vispār lieku reizi netraucēs filigrāno restīšu mieru. Galvenokārt tāpēc, ka Porsche Panamera ir daudz interesantākas lietas.