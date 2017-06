Motoekspedīcija par godu Latvijas simtgadei - 1836

Foto: Publicitātes foto

On The Way of Freedom

Atzīmējot Latvijas valsts izveidošanas simtgadi, biedrība On The Way Of Freedom ir sākusi motoekspedīciju, kuras mērķis ir veikt 1836 kilometrus pa valsts pierobežu. Kopš ekspedīcijas sākuma pagājušajā gadā ir veikts jau tāls ceļš, tomēr vēl ir ko braukt. Kā ekspedīcijas dalībniekiem veicas un ko viņi piedzīvo, apmeklējot nomaļākās Latvijas vietas, var novērtēt videomateriālu sērijā, kurā līdz šim ir tapuši 16 sižeti. Piedāvājam jūsu uzmanībai pirmo no tiem.