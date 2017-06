1836 enduro kilometri. 3. sērija. Mazsalaca-Arakste

Foto: Publicitātes foto

On The Way of Freedom

Atzīmējot Latvijas valsts izveidošanas simtgadi, biedrība On The Way Of Freedom ir sākusi motoekspedīciju, kuras mērķis ir veikt 1836 kilometrus pa valsts pierobežu. Par pirmajiem diviem brauciena posmiem no Rīgas uz Ainažiem un pēc tam tālāk uz Mazsalacu, jau vēstījām. Šoreiz Jūsu uzmanībai ceļš starp Mazsalacu un Araksti.