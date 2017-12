Pits, Bekhems, Rīvss un viņu īpašie motocikli

Ja cilvēks var atļauties, viņš ļoti labprāt atšķiras no pārējās sabiedrība. Protams, ir izņēmumi, taču Holivudā un arī citviet pasaulē tā ir visai izplatīta parādība. Pilnīgi noteikti, ja runa ir par planētas mērogā labi zināmiem motociklu cienītājiem, tādiem kā Keanu Rīvss, Deivids Bekhems un Breds Pits.

Lai arī viņi pilnīgi noteikti var atļauties, šiem vīriem noteikti nepiestāv došanās uz iecienīta zīmola motociklu salonu un pasūtīt braucamo no kataloga. Šie vīri ikdienā pārvietojas ar speciāli viņiem būvētiem rumakiem, no kuriem viens otrs izskatās kā no šrota izglābts.

Breda pita jaunākais braucamais, piemēram, ir grūti atpazīstams BMW motocikls ar bokserdzinēju. Bijušais Anglijas futbola izlases kapteinis Deivids Bekhems tikmēr jau ilgāku laiku brauc ar nenosakāma zīmola spēkratu, kas saskrūvēts no dažādu motociklu detaļām un apgādāts ar 93 kubikcollu jeb 1,5 litru divu cilindru Harley-Davidson motoru. Keanu Rīvss savukārt brauc ar paša uzņēmumā būvētu KRGT-1, kas ir precīzi viņa augumam pielāgots motocikls.