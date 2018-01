Par vēsturisku Jaguar varētu iekasēt pat €10 miljonus

Konkrētais eksemplārs no Jaguar ražotnes Koventrijā izripojis 1955.gada decembrī un tad nonācis pie Jaguar un Rover automobiļu dīlera Henlys of Manchester. Ar šī auto realizēšanu uzņēmumam neveicās, taču tad

sarkano braucamo iegādājās Eklstons, kurš tobrīd arī bija mašīnu tirgotājs.

Viņš diezgan ātri atrada mašīnai pircēju - sacīkšu braucēju Pīteru Blondu (Peter Blond), kurš par to samaksāja 3500 mārciņas, raksta www.express.co.uk.

Blonds ar šo automobili aizvadīja 12 dažāda mēroga sacensības visā Eiropā un pārdeva. Auto kopš tā laika ir bijuši vairāki īpašnieki; starp viņiem ir arī rokgrupas Led Zeppelin menedžeris Pīters Grānts (Peter Grant). Pēdējais šā auto saimnieks turpretī dzīvo ASV un drīzumā var kļūt «stāvus bagāts».

Var uzskatīt, ka D-Type gāja laikam pa priekšu. Tā konstrukcijā tika izmantotas aviācijas tehnoloģijas, aerodinamika bija labāka nekā citiem tā laika sacīkšu auto, un disku bremzes bija uz visiem četriem riteņiem. Auto ir apgādāts ar 3,4 litru motoru, kura jauda ir vairāk nekā 250 zirgspēki, un maksimālais ātrums pārsniedz 170 jūdzes jeb 273 kilometrus stundā. To apliecina arī ieraksts tīmekļa bibliotēkā Wikipedia, kur minēts, ka

slavenajā Mulsannes taisnē Lemānas 24 stundu sacensību gaitā aerodinamiskais D-Type bijis krietni pārāks pār Ferrari,

kas apgādāti ar 4,9 litru motoru. Proti, britu sacīkšu auto varējis traukties ar maksimāli 278,1, kamēr Ferrari - ar 160,1 jūdzi jeb 257,7 km/h.

Tieši šis pārākums arī deva milzu ieguldījumu, lai D-Type paliktu nepārspēts Lemānas sacensībās trīs gadus pēc kārtas - periodā no 1955. līdz 1957.gadam.

FOTO: Vida Press/Splash News

Atgriežoties pie Eklstona reiz pārdotā D-Type eksemplāra, var piebilst, ka tas tiks pārdots izsoļu nama Gooding & Co izsolē janvāra trešās nedēļas nogalē. Pārdevēji norāda, ka šis ir viens no diviem D-Type, kam oriģināli sarkanas krāsas virsbūve, un viens no 24 eksemplāriem, kas bija paredzēti Lielbritānijai.