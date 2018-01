Ādolfa Hitlera auto nepārdod pat par 7 miljoniem

Sedans, kura pilnais nosaukums ir Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, ar valsts numura zīmi 1A 148461 tika lietots uzvaras parādē pēc Vācijas uzvaras pār Franciju. Kad 2.Pasaules karā notika pavērsiens par labu sabiedrotajiem, auto vairs netika lietots un pēc kara to piesavinājās ASV karaspēks. Militāristi acīmredzot nezināja, kāda ir šī Mercedes-Benz vēsture, un to iekļāva militārās policijas autoparkā, vēsta Reuters.

Tomēr tagad, kad automobiļa vēsture ir zināma, tas ir nonācis pārdošanā, un kāds par to bija gatavs samaksāt 7 miljonus ASV dolāru (5,65 miljoni eiro). Taču ar to bija par maz, lai darījums tiktu noslēgts.

Reiz šis auto bija daļa nacistu relikviju krājēja Ralfa Engelštada kolekcijas un bija izstādīts viņa Imperial Palace kazino Lasvegasā.

Pēdējā reiz, kad auto mainīja īpašniekus, bija 2009.gads, kad kāds anonīms pircējs no Krievijas to iegādājās par nezināmu naudas summu. Visticamāk miljoniem. Pastāv uzskats, ka šis pats cilvēks melno Mercedes-Benz tagad cenšas pārdot, turklāt ir solījis ziedot 10% no ieņēmumiem Simona Vīzentāla centram, lai izglītotu sabiedrību par holokaustu.

FOTO: AFP/ScanPix

Pārdevējaprāt 7 miljoni bija par maz, tādēļ tirdzniecība turpināsies bez izsoļu nama iesaistes. Pirms nonākšanas izsolē gan tika lēsts, ka šī auto vērtība ir 5-7 miljoni dolāru. Neskaitot saistību ar Hitleru.