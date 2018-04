BMW vadītājs Nordšleifē uz līdzenas vietas izsit citu braucēju

Nirburgringas Nordšleife jeb «zaļā elle», kā to reiz nosauca skotu sacīkšu braucējs Džekijs Stjuarts, var sagādāt gan adrenalīna pilnus gandarījuma brīžus, gan skumjus mirkļus un rūgtu pēcgaršu.

Samaksājot 25 vai 30 eiro (atkarībā no tā, vai ir darba diena vai nedēļas nogale), ikvienam ir iespēja kā tūristam mesties leģendārās Nordšleifes līkločos. Un nav svarīgi, vai tu brauc ar 30 gadus senu VW busiņu vai nupat samontētu Koenigsegg - visi Nordšleifes apļa 20,8 kilometri ir tavi. Tiesa, tikai tad, ja trasē neuzrodas kāds ar lielākām pretenzijām uz ātrumu un sacīkšu braucēja ambīcijām.

Nu gluži kā incidentā, ko iemūžinājusi kādā BMW Z4M uzstādīta kamera. Pat vērīgākais cilvēks diez vai pamanītu, tādēļ video autors ar speciālām norādēm vērš skatītāja uzmanību uz Z4M labās puses ārējo spoguli, kurā redzams dramatiski neveiksmīgs apdzīšanas mēģinājums lēzenā pagriezienā pa iekšmalu. BMW E30 vadītājs bija nolēmis, ka viņa mašīnas spēkos ir pa iekšmalu tikt garām pagaidām nenoskaidrotam baltam vieglajam auto. Taču viņš pārrēķinājās, auto nedaudz palecās uz trases betona apmalītes un izsita no trajektorijas balto auto. Kamēr upuris sagriezās un nobrauca no trases, sadursmes izraisītājs vēl labu laiku turpināja ceļu, iekams atskārta, ka ir iesaistīts negadījumā, un nobrauca no trases. Zini, kas pats nepatīkamākais? Sadursme notika Nordšleifes apļa pašā sākumā, kādus 100 metrus pēc starta.