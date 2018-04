Lielāka ģimene, lielāks auto - princis Viljams ticis pie jauna Land Rover

Jo lielāka ģimene, jo lielāks auto nepieciešams. To apzinoties, nu jau trīs bērnu tēvs, Kembridžas hercogs princis Viljams pēc jaundzimušā prinča bija ieradies jaunā Land Rover Discovery.

Britu karaliskā ģimene aizvien ir uzticīga britu auto zīmoliem, tādēļ arī jaunākais transporta līdzeklis Kembridžas hercogu ģimenē, kurā tagad jau ir trīs atvases, ir Land Rover.

Šoreiz tas ir apvidnieks Discovery ar trim sēdekļu rindām un septiņām sēdvietām; tā, lai vietas pietiktu ne tikai Viljamam, Keitai, princim Džordžam un princesei Šarlotei, bet arī jaundzimušajam princim, kura vārds gan vēl netiek atklāts.

Automobiļa specifikācija nav zināma, taču var piebilst, ka pie mums Land Rover Discovery lētākajā versijā ar 2 litru dīzeļdzinēju maksā no 53 tūkstošiem eiro. Bagātīgāk aprīkota First Edition modeļa ar 3 litru V6 dīzeļdzinēju cena savukārt ir vairāk nekā 86 tūkstoši, turklāt skaitlis var pārsniegt arī 100 000, ja ļauj vaļu un pasmeļ labumus no papildaprīkojuma klāsta.

FOTO: Sipa USA/ScanPix

Jau ziņots, ka Kembridžas hercogu pāris 23. aprīļa dienas vidū Svētās Marijas hospitālī Padingtonā, Londonā kļuva par vecākiem savam trešajam bērnam - puisītim (svars - 3,8 kg). Vēlā pēcpusdienā brālīti ieradās apciemot princis Džordžs un princese Šarlote. Bet jau īsu brīdi pirms plkst. 20.00 vecāki ar jaundzimušo, sasveicinoties ar tautu un mediju pārstāvjiem, smaidīgi devās mājās.

Var piebilst, ka princi Džordžu un princesi Šarloti attiecīgi 2013. un 2015. gadā Viljams no slimnīcas mājās veda greznā Range Rover apvidus automobilī.