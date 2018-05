Kādu auto kāzām izvēlēsies princis Harijs un Megana Mārkla?

Jau rīt, 19.maijā kādam notikumam sekos liela daļa pasaules iedzīvotāju. Tas nebūs pasaules hokeja čempionāta fināls vai svarīgs boksa mačs, tās būs Lielbritānijas prinča Harija un amerikāņu aktrises Meganas Mārklas kāzas. Interese par vērienīgajām svinībām ir milzīga, tādēļ nav pārsteigums, ka visi karaliskās dzīves aizkulišu entuziasti vēlas zināt vissīkākās detaļas - kāda būs līgavas kleita, ko mugurā vilks Harijs, cik liela un dārga būs kāzu torte, kādas slavenības būs viesu sarakstā un tā tālāk. Mums savukārt interesē, kādā auto jaunlaulātie pametīs Vindzoras pili pēc svinīgajām pusdienām. Tas visticamāk būs auto no britu autobūves pašreizējā piedāvājuma un vēsturiskā mantojuma. Bet kāds? Piecdesmito, sešdesmito gadu Jaguar vai Aston Martin? Varbūt kas jaunāks no Rolls-Royce vai Bentley klāsta? To uzzināsim jau sestdien, bet līdz tam jūsu uzmanībai daži piemēri, kādos auto braukuši karalisko ģimeņu jaunie pāri dažādos laikmetos.