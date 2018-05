Arī «plēšot» jokus, var labi nopelnīt, un to lieliski pierāda amerikāņu aktieris Treisijs Morgans (Tracy Morgan). Viņš kā viens no vadošajiem tēliem piedalījies tādos slavenos TV šovos kā on Saturday Night Live, kā arī 30 Rock un vairākās kinofilmās. Četru bērnu tēvam tagad klājas labi, tikai no sastrēgumiem un paparaci kameru objektīviem gan viņš pasargāts nav.