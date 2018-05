Brits savu auto ietērpj kažokā

Džastins Skratons no Dārtfordas stāsta, ka vēlējies mašīnu, par kuru nebūtu jābēdā, ja viņa suņi to apskādētu. Bet, it kā ar to nepietiktu, Džastins savā pirkumā ieguldījis vēl gandrīz tikpat - 180 mārciņas -, lai mašīnas virsbūvi apšūtu ar 10 metriem auduma, kas atgādina sprogainu plīša lācīti.

«Kādu vakaru es nevarēju aizmigt un man prātā ienāca doma: kāpēc gan ne?»

Kā izskatās mīksts un pūkains ceturtās paaudzes Volkswagen Golf, skaties mūsu fotogalerijā.

