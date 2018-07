51 gadu pēc izripošanas no Maranello rūpnīcas konkrētais Ferrari 275 GTB/4 ir veicis 56 250 jūdzes jeb 90 525 kilometrus. Automobilim ir bijuši vairāki īpašnieki, no kuriem zināmākais ir Holivudas aktieris Nikolass Keidžs. Viņš auto lietojis periodā no 2007. līdz 2014. gadam, apgalvo pašreizējais mašīnas saimnieks un pārdevējs Toms Hārtlijs.